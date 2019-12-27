27 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Нацбанк начинает принудительное взыскание с Жеваго 1,5 миллиарда • ВСУ в следующем году подготовят около восьми тысяч сержантов • Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете • С чем подавать шампанское • В России заявили о готовности снабжать Украину электроэнергией • Нацбанк вчера купил рекордные $700 миллионов, чтобы предотвратить "скачки" гривни • РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархатом, который признал ПЦУвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, рекорды, общество, итоги, стартап, 2019. 27 декабря 215политика, рекорды, общество, итоги, стартап, 2019. Рік добігає кінця, а це означає, що настав час підбивати підсумки. Президент-комік, дебати на стадіоні та купюра у 1000 грн — за 2019 рік в історії України багато чого трапилося вперше. Україна гідно представила себе в спорті, змінилася в політиці та загалом встановила чимало рекордів. Отже, чим пишаємось та за що трішки соромно? Топ подій, які в 2019 році трапилися з Україною вперше. Фоторепортажи Популярные теги ВМС, транспорт, экология, выборы, фотография, Динамо, авиация, живопись, история, фотоконкурсы, война, Новый Год, акции, люди, #Євромайдан, футбол, Порошенко, искусство, природа, Александр Зубко, путешествия, фотоподборки, туризм, соревнования, самолеты, вера, парады, выставки, пейзажи, юмор, праздники, политика, музыка, заводы, корабли, технологии, Путин, церковь, стихийные бедствия, Карпаты, Нацгвардия, фотографы, зима, животные, беспорядки, полиция, мода, традиции, милиция, политики, женщины, катастрофы, знаменитости, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, учения, дизайн, культура, цирк, Киев, марш, мир, кошки, Львів, суд, тест-драйв, ЗСУ, спорт, Сергей Смоленцев, АТО, дети, депутаты, бизнес, Одесса, столкновения, митинги, НАТО, общество, солдат, Майдан, фестивали, портрет, уикенд, США, оккупация, протесты, Донбасс, Саакашвили, Шахтер, автомобили, досуг, архитектура, Львов, ВСУ, джаз, военная техника, фотопроект, аннексия Крыма, город, Россия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис ВМС, транспорт, экология, выборы, фотография, Динамо, авиация, живопись, история, фотоконкурсы, война, Новый Год, акции, люди, #Євромайдан, футбол, Порошенко, искусство, природа, Александр Зубко, путешествия, фотоподборки, туризм, соревнования, самолеты, вера, парады, выставки, пейзажи, юмор, праздники, политика, музыка, заводы, корабли, технологии, Путин, церковь, стихийные бедствия, Карпаты, Нацгвардия, фотографы, зима, животные, беспорядки, полиция, мода, традиции, милиция, политики, женщины, катастрофы, знаменитости, Дмитрий Дятлов, Верховная Рада, учения, дизайн, культура, цирк, Киев, марш, мир, кошки, Львів, суд, тест-драйв, ЗСУ, спорт, Сергей Смоленцев, АТО, дети, депутаты, бизнес, Одесса, столкновения, митинги, НАТО, общество, солдат, Майдан, фестивали, портрет, уикенд, США, оккупация, протесты, Донбасс, Саакашвили, Шахтер, автомобили, досуг, архитектура, Львов, ВСУ, джаз, военная техника, фотопроект, аннексия Крыма, город, РоссияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Рік добігає кінця, а це означає, що настав час підбивати підсумки. Президент-комік, дебати на стадіоні та купюра у 1000 грн — за 2019 рік в історії України багато чого трапилося вперше. Україна гідно представила себе в спорті, змінилася в політиці та загалом встановила чимало рекордів. Отже, чим пишаємось та за що трішки соромно? Топ подій, які в 2019 році трапилися з Україною вперше. 27.12.2019



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