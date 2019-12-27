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Соколовская заявила, что до конца года детям-сиротам выделят 1500 квартир
27.12.2019 16:50
Соколовская пообещала до конца года выделить 1500 квартир детям-сиротам Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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