Соколовская заявила, что до конца года детям-сиротам выделят 1500 квартир - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Соколовская заявила, что до конца года детям-сиротам выделят 1500 квартир
27.12.2019 16:50
Соколовская пообещала до конца года выделить 1500 квартир детям-сиротам
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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