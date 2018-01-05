Если для вас приемлемо продавать людям просроченные продукты и медикаменты, вы будете на коне, если для вас приемлемо своим работникам платить смешные деньги - вы на коне

Я вспоминаю свою бабушку в деревне, с которой мы в пять утра ходили косить сено. Я вспоминаю своего дядю работника колхоза, который, заходя домой после работы, валился с ног от усталости. Я вспоминаю соседа зоотехника в деревне, который ночевал на работе. Многие из них были достойнейшими из людей, их трудолюбие и отдача делу до сих пор вызывает у меня восхищение. Но почему-то они не стали богатыми.

Грудинин говорит что это от того что они работают меньше него и не знают манимейкинг.

МАНИМЕЙКИНГ — ЭТО ВСЕ ТО, ЧТО ПРЯМЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ НА ДЕНЬГИ.

В инете ходит много , статей и материалов, суть которых сводится к тому что мы не умеем жить и работать, не знаем секретов западных экономистов и потому - обречены жить в ....так как живем.

Хотел бы ответить всем продвигающим подобные курсы и вебинары- с практической точки зрения абсолютно неприемлемый материал, ибо в россиянии рынок, как таковой отсутствует, а присутствуют феодально-сословные экономические отношения.

Если вы не принадлежите, условно говоря, к сословию чиновников, то вы никогда не сможете наладить бизнес в России. Так и будете перебиваться с хлеба на воду, да смотреть бессмысленные вебинары, которые якобы должны дать мотивацию к активным действиям.

Есть расхожая поговорка в штатах "В Техасе банки могут грабить только техасцы". То есть если у вас нет возможности присосаться к государственному или муниципальному заказу (а у вас такой возможности нет, ибо если бы она была вы бы не присутствовали на данном ресурсе) вы никогда не станете "эффективным" менеджером. 100 % гарантия.

И я посоветовал бы меньше слушать преподов, а досконально разобраться, например, сколько документов должно быть у предприятия по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и т.д. Сколько надо отстегивать, не к ночи будет сказано, упырям из обэпа, налоговой и другим бездельникам, которым несть числа. А ккм прикупить, а потом ежеквартально платить за обслуживание, которое сводится к тому, что приходит чудак (B2B или B2C) и расписывается в соответствующей книге. А учебные пожарные тревоги, а аттестация рабочих мест, а ежеквартальные отчеты в налоговую. А письма из администрации с просьбой помочь материально самодеятельному танцевальному коллективу, а попы с просьбой отслюнить денег на храм. Ну и т.д. и т.п.

Так что "зарабатывать 500.000 - 1.000.000 рублей в России на микробизнесе который обслуживает B2B или B2C сектор супер реально" только в устах преподов в вузах. А сколько от этих денег останется бизнесмену никого не интересует.

Вы вообще в курсе дела на чем люди деньги зарабатывают ? Я знаю многих русских, которые живут припеваючи, но только ментально они уже давно не русские.

Если для вас приемлемо продавать людям просроченные продукты и медикаменты, вы будете на коне, если для вас приемлемо своим работникам платить смешные деньги - вы на коне и т.д. Вы пишите "На работе на дядю"не разбогатеешь, что правильно,но дело в том, что имея свое дело вы как раз-то, в основном и будете работать на этого дядю. Если вам это не понятно, то дальнейшая дискуссия ни к чему не приведет.

Есть вещи, через которые я , как русский переступить не могу. Например, я сначала должен заплатить за труд людям, которые на меня работают, а потом только себе любимому. А у инородцев все наоборот, их совершенно не интересует зарплата работников, ее можно задержать,можно платить частями, а можно просто человека выгнать и ничего ему не заплатить,ибо при серых зарплатных схемах, работник даже в суд не имеет оснований обратиться.

Поэтому здесь общие фразы о том, что русские не хотят работать, не имеют никакого отношения к реальному положению дел.

Пора прекратить этот нудеж про безруких русских, потому что это ложь, причем ложь от самого начала и до самого конца.

Русские - это прежде только производство, а все эти магазины да стрелковые тиры от лукавого, тем более эти ниши давным-давно заняты ушлыми инородцами, которые готовы делиться с "дядями" своей прибылью и даже, в случае с мигрантами, своей зарплатой.

Пока вы не поднялись до определенного финансового состояния или не перебежали дорогу "влиятельному" человеку или не запустили руку в бюджетную кормушку, вы никому не интересны, можете дальше слушать вебинары, цитировать западных экономистов и зарабатывать по меркам обычного трудящегося очень неплохие деньги. Но как только вы переступите черту и на вас упадет глаз власть предержащих, придет все описанное выше. Тогда вам придется выбирать: или "перекрашиваться" под власть, вступить в Едроссию, наладить контакты с "элитой" и дальше развивать бизнес, или, как говориться полезть в ....... и стать революционным бизнесменом которого будут иметь все кому не лень в судах, в предписаниях и штрафах, на что и будет уходить заработанное сверх той черты(или даже больше), или вернуться в состояние до той черты, за которую нельзя было переступать, выкинуть из головы все вебинары и стать маленьким сереньким бизнесменом.

Валерий Розанов доктор психологии

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