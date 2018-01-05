Иск Саакашвили к Порошенко по лишению гражданства Украины рассмотрят в новом Верховном суде 29 января

Иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о незаконности указа, которым экс-президент Грузии был лишен украинского гражданства, будет рассматриваться 29 января в Кассационном административном суде в составе нового Верховного суда Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заседание назначено на 12:00.

Этот иск изначально должен был рассматриваться в Высшем административном суде Украины, куда был подан осенью прошлого года, и 3 ноября по нему было открыто производство. Заседания ВАСУ по этому делу несколько раз переносились по различным процессуальным причинам.

Последнее заседание по этому вопросу было назначено в ВАСУ 21 декабря 2017 года, но оно не состоялось, поскольку в связи с судебной реформой в Украине с 15 декабря 2017 года ВАСУ прекратил свою процессуальную деятельность. С того дня все кассационные жалобы, иски и апелляционные заявления, которые относятся к компетенции кассационного административного суда, необходимо направлять в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины.

Как сообщалось, в июле П.Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые действительно прорвали границу. 25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.