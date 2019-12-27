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Гончарук озвучил сроки подписания газового контракта
27.12.2019 17:08
Гончарук заявил, что на подписание контракта по газу нужен еще день-два Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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