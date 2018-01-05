Супатра Сасупфан из Бангкока, которая была официально признана "самой волосатой" девушкой в мире, выходит замуж.

Как сообщает , девушка из Таиланда страдает от редчайшего наследственного заболевания, синдрома Амбраса. О том, что с ней что-то не так, ее родители узнали уже через несколько месяцев после рождения, передает .

Началось всё с того, что Супатра родилась с аномально маленькими ноздрями и с трудом могла дышать — приходилось подключать её к специальному аппарату. Другие особенности проявились через несколько недель: у девочки стали по всему телу и на лице расти волосы.

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