В прошлом году я практически еженедельно выпускал скрин-отчет о ситуации на пляжах оккупированного Крыма, используя имеющиеся на них веб-камеры.

И в этом году данную практику я не намеревался возвращать, поскольку считал, что людям и так понятно должно быть, что мнение о ситуации с турпотоком в Крыму должно формироваться не на основе сомнительных видео сомнительных личностей, вещающих о рекордном сезоне, а на основе очевидных фактов. Но, как оказалось, мало кто знает о существовании такого чуда технического гения как веб-камера и с радостью верят видео-заметкам не пойми кого.

Именно по этой причине я возвращаю практику наблюдения за крымскими пляжами через веб-камер с выкладкой скрин-отчетов как минимум один раз в неделю.

И сегодняшнее наблюдение, начатое в 11:00, показало, что в самый пик посещаемости пляжей (не раннее утро и не обеденное время и самая жара) они не радуют количественной составляющей туристов. В большинстве своем полупустые либо совсем пустые песчаные лежбища как нельзя лучше подтверждают мои доводы о сомнительных видео, которые можно отнести не столько к разряду непредвзятых, сколько к подставным.

От себя замечу, что, как и в прошлые года количество туристов приемлемо разве что в Судаке и более-менее в Саках и Феодосии. В остальном же, старое доброе “пройтись по головам” отсутствует на отрез

































































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