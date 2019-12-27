Об этом пресс-служба КБ «Южное» сообщила в Facebook.

«В кооперации со смежными предприятиями разработан универсальный измерительный модуль и модернизирован мобильный измерительный пункт. Это обеспечит телеметрические и траекторные измерения во время летных испытаний всех видов реактивных снарядов. Сейчас прорабатывается возможность модернизации зенитных комплексов, а также создание современных отечественных образцов», - говорится в сообщении.

В частности, в этом году начаты испытания реактивных снарядов системы залпового огня «Тайфун-1».

«На базе «Тайфун-1» проводятся работы по созданию управляемого снаряда «Тайфун-1М», а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня «Тайфун-2» и «Тайфун-4», - отметили в КБ.

Кроме того, продолжается наземная экспериментальная отработка узлов и систем отечественного оперативно-тактического комплекса «Сапсан», его самоходной пусковой установки. Ведется отработка автономной системы управления с использованием программного обеспечения собственной разработки.

Инженеры КБ разработали конструкторскую документацию для унифицированной командной машины управления.

Отмечается, что новым направлением работ для КБ «Южное» стало создание средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В этом году удачно проведены комплексные испытания.

Продолжаются проектные работы по созданию сверхзвуковой крылатой ракеты класса «поверхность-поверхность», сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» «Молния» и крылатой ракеты с доразгонной степенью, которая соединит преимущества сверхзвуковых и дозвуковых ракет.

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