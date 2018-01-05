Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у бывшего министра здравоохранения аннексированного Крыма Петра Михальчевского. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет Укринформ .

При этом было отмечено, что Михальчевского не задерживали.

"Не задерживали, были проведены обыски", - подчеркнули в спецслужбе.

Стоит отметить, что по данным СМИ, Петр Михальчевский скрывался на окраине Киева в многоэтажке. Он занимал свою должность в Крыму с марта по июль 2014 года, однако был уволен по подозрению в коррупции.

Как сообщал svodka.net, в Киеве Служба безопасности Украины и прокуратура Крыма разоблачили деятельность пропагандистов , которые замешаны в проведении специальных информационных операций против Украины. Двое киевлян по указанию спецслужб РФ публиковали в интернете антиукраинские видеоматериалы, которые позже транслировались российскими средствами массовой информации.

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