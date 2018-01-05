Карты мира, которые мы видим с детства — особенно те, что нам показывают еще в школе, — формируют наше представление о том, как устроен мир. В этом не было бы ничего плохого, если бы мы не забывали, что плоская карта — всего лишь условное и искаженное отображение круглого мира.

Однако многие из нас переносят усвоенные через карту стереотипы на личное отношение к реальному миру. Мы начинаем верить, что есть страны, которые играют в мире доминирующую роль, находятся в его центре, а есть те, которые играют роль подчиненную, находятся на его периферии.

Как будет видно ниже, в разных странах — России, Европе, США, Китае, Австралии, Чили, Южной Африке — карты мира очень сильно отличаются. Всё зависит от того, что выберет автор карты в каждом из следующих трех условий: 1) как центрировать карту относительно Запада и Востока; 2) как центрировать карту относительно Севера и Юга; 3) какой метод проекции использовать.

1. Карта мира для России.

Вертикальная ось мира (центрирование Запада и Востока) проходит через Москву. Обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира. Тихий океан не воспринимается как целостное пространство.

2. Карта мира для Европы.

Вертикальная ось мира проходит через Лондон. Как и для российской карты, тут обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира, а Тихий океан не воспринимается как целостное пространство. Кроме того, экватор (центрирование Сервера и Юга) смещен в нижнюю половину карты, что делает Африку, Южную Америку и Австралию более мелкими по отношению к Северной Америке и Евразии, чем это есть на самом деле.

3. Карта мира для США

Вертикальная ось мира проходит через США. Америка оказывается «островом», омываемым Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Как и в европейской карте, тут экватор смещен в нижнюю половину карты, что делает размеры Северной Америки и Евразии гораздо большими по отношению к размерам Южной Америки, Африки и Австралии, чем в реальности. Кроме того, для американца усложняется восприятие России, Индии и Китая: эти страны присутствуют для американца дважды — на западе и на востоке.

4. Карта мира для Китая.

Китай на своей карте находится на западном берегу Тихого океана. В этот океан имеют выход все континенты, кроме Африки и Европы, которые оказываются, таким образом, на периферии мира.

5. Карта мира для Австралии.

Существует общий стереотип, что доминирует то, что находится выше, а то, что ниже, находится в подчиненном положении. Австралийцы не только проводят вертикальную ось мира через свой материк, так еще и помещают его сверху всех других, переворачивая карту на 180 градусов. Подобно США, они оказываются островом, лежащим между тремя океанами: Тихим, Индийским и Южным. Еще важную роль начинает играть Антарктида, спрятанная в самый низ на всех прочих картах.

6. Карта мира для Южной Африки.

Южная Африка аналогично Австралии оказывается наверху, а не внизу карты, что заставляет воспринимать ее как страну, доминирующую над всеми другими. ЮАР оказывается полуостровом, вклинивающимся между двумя океанами: Индийским и Атлантическим. Тихоокеанский регион и Россия уходят на периферию мира.

7. Карта мира для Чили.

Эта карта мира была разработана по заказу Военного географического института с целью дальнейшего внедрения в школьные учебники. Аналогично австралийской карте, эта тоже перевернута, благодаря чему Чили сразу занимает доминирующее положение в мире. В центре карты оказывается Тихий океан, и это напрямую связано с озвучиваемой политикой современного Чили, которое хочет стать одним из важных деловых центров в Тихоокеанском регионе. В этом плане Чили чем-то похоже на Китай. Точно так же Африка и Европа оказываются у них на периферии мира.

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