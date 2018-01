Устройства Apple оказались уязвимы для хакеров Все устройства Apple на базе macOS и iOS подвержены критической аппаратной уязвимости. Дефект обнаружен в большинстве процессоров от Intel и ARM, а именно ими оборудованы устройства от Apple. Компания порекомендовала как можно скорее обновить ПО, чтобы защитить свои данные. В официальном заявлении компания Apple признала, что все айфоны, айпэды, компьютеры Mac и другие устройства уязвимы для хакеров. Причина кроется в аппаратных дефектах, которые эксперты по безопасности обнаружили в процессорах Intel, AMD и ARM, информирует svodka.net. Как сообщает The Guardian, процессоры Intel установлены в компьютерах Mac, а архитектура ARM используется в процессорах айфонов, айпэдов, устройств Apple TV и Apple Watch. «Угрозе подвержены все системы Mac и все устройств iOS, но конкретные последствия обнаруженных дефектов пока не установлены», — сообщили представители Apple. Уязвимости, получившие название Meltdown и Spectre, позволяют хакерам получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе к защищенной памяти ядра. Читайте: Биткойн по своему замыслу уже превзошел Apple, - эксперт Компания порекомендовала пользователям установить последние обновления для macOS и iOS. Как оказалось, декабрьские апдейты уже предусматривали решение проблемы. Так, выпущенные в прошлом месяце iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2 защищены от Meltdown. Также Apple готовит патчи для браузера Safari для iOS и macOS, которые обезопасят систему от угрозы Spectre — она позволяет хакерам воспользоваться корректно работающими приложениями для получения конфиденциальной информации. В компании заверили, что обновления не будут замедлять систему, хотя до этого эксперты предупреждали о возможном ухудшении работы устройств на 5-30%. Читайте: Создание вирусов WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ, - российский хакер Уязвимости Meltdown и Spectre были обнаружены экспертами по безопасности Google из подразделения Project Zero. Специалисты нашли аппаратные дефекты в большинстве новых процессоров самых популярных производителей еще летом, однако сведения были обнародованы только на этой неделе. Потенциальному риску подвержены миллионы устройств. Представители Project Zero уже назвали Meltdown и Spectre самыми масштабными уязвимостями в истории разработки процессоров.



