Следователь по делу о попытке захвата Октябрьского дворца 9–10 января должен связаться со стороной лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили для согласования новой даты допроса, сообщил адвокат Павел Богомазов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новую дату допроса согласуют позже Фото: ЕРА Саакашвили должны были допросить по делу о попытке захвата Октябрьского дворца. По словам адвоката, 9–10 января следователь должен связаться с защитой политика и согласовать новую дату допроса.Богомазов подчеркнул, что сторона Саакашвили готова обсудить этот вопрос с полицией в телефонном режиме.17 декабря Саакашвили в ходе марша "За импичмент" заявил, что протестующие организуют штаб в Октябрьском дворце. "Мы сейчас отсюда идем в Октябрьский дворец, и там будет штаб нашего координационного совета. Чтобы нас не гоняли не только по палаткам по ночам. Вы же видите, что мы никому ничего не перекрываем, видите, что мы никому ничем не мешаем, видите, что все это очень мирно", – сказал политик со сцены у Верховной Рады.К Октябрьскому дворцу пришли сторонники лидера "Руху нових сил", произошли стычки с силовиками.По данным Нацгвардии, митингующие начали бросать петарды и применять пиротехнику. Полиция отмечает, что сторонники Саакашвили применяли "неизвестный газ раздражающего действия", а также отбирали у силовиков спецсредства.Пресс-служба Нацгвардии сообщала, что у Октябрьского дворца пострадали 60 нацгвардецев – 45 из них после оказания первой медицинской помощи продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы.По данным фактам полиция Киева открыла три уголовных производства.Экс-президент Грузии назвал ситуацию провокацией с целью дискредитации мирного протеста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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