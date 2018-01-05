Балерина Анастасия Волочкова скатилась по мрамороной лестнице. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волочкова: Я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, потому что я сама умею радоваться, как ребенок Фото: volochkova_art / Instagram Видео она опубликовала в Instagram."Я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, потому что я сама умею радоваться, как ребенок. И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моем доме" – написала танцовщица. Мои дорогие. Чувствую сердцем, что вас будоражат фото и видео личные и домашние. Просто человеческие, на самом деле. Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами.. А мне о другом хотелось бы настрочить.. Красота Величия-в малом.. А эта малость-Любовь! И СВОБОДА! Которая тоже не всем доступна.. А ещё.. Смелость в ПОСТУПКАХ, В ДОБРОТЕ И В ЧЕСТНОСТИ.. БЕРЕГИТЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО! А я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, и потому, что я сама умею радоваться, как ребенок . И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моём доме. * #анастасияволочкова #волочкова #дом #радость #любовь #красота #ниднябезшпагата #шпагат2018 #шпагатволочковой Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Янв 4, 2018 at 3:42 PST Волочкова в 2004 году начала сольную карьеру, после того как ее уволили из Большого театра.Это произошло в сентябре 2003 годаВолочкова ранее заявляла, что ее увольнение из Большого татра связано с местью ей ее экс-возлюбленного, бизнесмена Сулеймана Каримова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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