В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. Новый год в 2020 году приходится на среду. Он является Государственным праздником и будет выходным.

Также Кабмин посоветовал сделать выходными днями также 30 и 31 декабря - понедельник и вторник.

На тех предприятиях, где эти дни будут выходными появится первый четырехдневный уик-энд. Но 30 и 31 декабря придется отработать в предшествующие субботы.

Христианское Рождество 7 января приходится на вторник и также будет выходным. В Кабмине предложили не работать также 6 января. Так в календарях украинцев еще раз появятся четыре выходные кряду. Шестое января придется отработать в субботу, 11 января.





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