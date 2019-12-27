Погода, Новости, загрузка...
Новак заявил, что Северный поток-2 запустят до конца следующего года
27.12.2019 18:40
Новак утвержает, что Северный поток-2 планируют запустить до конца 2020 года Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 