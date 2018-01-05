В Киеве под зданием посольства США в Украине разделась активистка Femen. Судя по прическе, она изобразила Дональда Трампа.

На теле красуется надпись «Мистер Большая Кнопка». Так в организации отреагировали на «битву красных кнопок», которые недавно устроили президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын, передает «Страна».

«Femen призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!», — говорится в заявлении Femen.

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