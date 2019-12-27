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СБУ: Сотрудников АМПУ подозревают в хищении $20 млн
27.12.2019 18:59
В СБУ заявили, что работников АМПУ подозревают в хищении $20 млн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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