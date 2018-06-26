Известного российского певца Олега Газманова, который не скрывает свою пропутинскую позицию и выступает в оккупированном Крыму, Донецке и Луганске, вместе с семьей задержали на границе в Италии для обыска.

Об этом росСМИ рассказала жена Газманова Марина.

"Не успели получить чемоданы, как сразу нас направили на досмотр в полицию. Я никогда не видела, чтобы так тщательно обыскивали. Что искали?" — удивляется жена Газманова.

Она говорит, что с ее мужем обращались грубо. "Молодой итальянец бесцеремонно на итальянском бросил Олегу фразу, мол подай ему из шкафа перчатки, чтобы он не испачкался в наших сумках. Олег бровью не повёл, сурово и молчаливо наблюдал за вытряхиванием наших вещей на стол", - поведала Марина Газманова изданию , передает

Также женщину возмутило, что обыску подверглась и их дочь Марианна.

"Я попыталась взять телефон, чтобы позвонить таксисту, который нас ожидал уже долгое время. Но таможенник выхватил у меня телефон. Что они искали, кто знает? Это случайность, новые правила в Италии, подскажите? Конечно, они разочарованно ничего у нас не нашли, потом он долго вносил что-то в компьютер. Ощущение каникул и праздника улетучилось. Хотелось бы верить, что это единичный случай!", - возмутилась Газманова.

Пользователей сети этот случай насмешил. "Настоящий патриот" Газманов вместе с семьёй захотел праздника в Италии. Не повезло. Но есть Крымнаш, почему простит..., простите, не хотят отдыхать в колыбели Руси, а рвутся на загнивающий запад. Душа патриота хочет свободы?", - спрашивают они.

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