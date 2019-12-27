Погода, Новости, загрузка...
В Днепропетровской области в результате ДТП погибли два человека
27.12.2019 19:17
ДТП в Днепропетровской области - два человека погибли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 