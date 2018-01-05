По информации британского издания, ограничения на имущество украинского олигарха Рината Ахметова наложены в рамках разбирательства по делу «Укртелекома»

27 декабря окружной суд Никосии наложил арест на активы самого богатого человека Украины по иску компании Raga Establishment бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко. Ограничения распространяются на лондонскую квартиру в жилом комплексе One Hyde Park, которая на момент приобретения считалась самым дорогим объектом недвижимости в мире.

Владелец холдинга «СКМ» Ринат Ахметов может свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока объём его активов будет сохраняться на уровне не менее $820,5 млн, при этом он должен оповещать заранее о совершении крупных транзакциях.

Претензии Raga Establishment заключаются в том, что Ахметов приобрёл «Укртелеком» за $100 млн, хотя стоимость компании в 2013 году составляла $860 млн. Истец требует внести полную плату за проданную телекоммуникационную группу.

В середине декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции о передаче «Укртелекома» в государственную собственность. Основанием для такого вердикта послужило невыполнение, по мнению Фонда госимущества, условий приватизации по развитию ПАО «Укртелеком», которые предусматривали внесение на протяжении 5 лет инвестиций в сумме $450 млн, а также передачу сетей специального назначения в собственность государства.

Ахметов — не единственный украинских олигарх, на активы которого европейские суды наложили ограничения.

19 декабря Высокий суд Англии вынес приговор об аресте по всему миру активов бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем, в связи с выведением из банка почти $2 млрд путём проведения ряда незаконных операций.



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