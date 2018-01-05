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Суд Кипра арестовал активы Ахметова на сумму $820 млн. Financial Times
05.01.2018 14:13

По информации британского издания, ограничения на имущество украинского олигарха Рината Ахметова наложены в рамках разбирательства по делу «Укртелекома»

 

Суд Кипра арестовал активы Ахметова на сумму 0 млн. Financial Times

27 декабря окружной суд Никосии наложил арест на активы самого богатого человека Украины по иску компании Raga Establishment бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко. Ограничения распространяются на лондонскую квартиру в жилом комплексе One Hyde Park, которая на момент приобретения считалась самым дорогим объектом недвижимости в мире.

Владелец холдинга «СКМ» Ринат Ахметов может свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока объём его активов будет сохраняться на уровне не менее  $820,5 млн, при этом он должен оповещать заранее о совершении крупных транзакциях.

Претензии Raga Establishment заключаются в том, что Ахметов приобрёл «Укртелеком» за $100 млн, хотя стоимость компании в 2013 году составляла $860 млн. Истец требует внести полную плату за проданную телекоммуникационную группу.

В середине декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции о передаче «Укртелекома» в государственную собственность. Основанием для такого вердикта послужило невыполнение, по мнению Фонда госимущества, условий приватизации по развитию ПАО «Укртелеком», которые предусматривали внесение на протяжении 5 лет инвестиций в сумме $450 млн, а также передачу сетей специального назначения в собственность государства.

Ахметов — не единственный украинских олигарх, на активы которого европейские суды наложили ограничения.

19 декабря Высокий суд Англии вынес приговор об аресте по всему миру активов бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем, в связи с выведением из банка почти $2 млрд путём проведения ряда незаконных операций.
 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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