Воздушный шар рухнул из-за сильного ветра во время вынужденной посадки. Аэростат поднялся на высоту приблизительно в 450 метров незадолго до рассвета

В Египте в пятницу, 5 января, неподалеку города Луксор потерпел крушение легкий шар с 20 пассажирами на борту, информирует svodka.net.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации агентства Associated Press, в результате крушения погиб один турист из ЮАР, еще семь человек получили травмы, об их гражданстве не сообщается.

Как заявили представители властей Египта, легкий шар рухнул из-за сильного ветра во время вынужденной посадки. Аэростат поднялся на высоту приблизительно в 450 метров незадолго до рассвета. В это же время в воздух поднимались и другие шары, однако им, несмотря на погодные условия, удалось совершить нормальную посадку.

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Глава администрации Луксора Махмуд Бадр подтвердил факт крушения, сообщив, что он уже посетил пострадавших в больнице.

В 2016 году правительство Египта вводило временный запрет на передвижение на воздушных шарах после того, как группа китайских туристов получила травмы из-за жесткой посадки аэростата.

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