Модель Кэндис Свейнпол обнародовала снимок с сыном. Свейнпол: Первый поцелуй в 2018 году Фото: angelcandices / Instagram Фото она опубликовала на своей странице в Instagram."Первый поцелуй в 2018 году", – написала модель. First kiss of 2018 * Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) Янв 2, 2018 at 6:05 PST 5 октября 2016 года модель родила старшего сына. Отец ребенка Свейнпол – манекенщик Херманн Николи. Отношения пары длятся около 10 лет. Свейнпол и Николи познакомились в Париже, где проходили кастинги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



