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Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 млрд
27.12.2019 19:53
Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 млрд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
млрд
нафтогазу
выплатил
газпром
Новости
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