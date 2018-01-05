Один турист погиб, более 12 пострадали при крушении воздушного шара в Луксоре

Один турист погиб и более 12 человек пострадали при крушении воздушного шара в египетском Луксоре, сообщает в пятницу локальный портал Egypt Today.

"Шар не смог приземлиться в обычном режиме из-за плохой погоды, установившейся в Луксоре и других египетских городах со среды. На этой неделе из-за пришедшего в страну шторма власти Египта отменили несколько авиарейсов и закрыли морские порты по всей стране", - говорится в сообщении.

По данным портала, компания, владеющая воздушным шаром, прошла инспекцию и была допущена к полетам. Всего в Луксоре восемь компаний, организующих полеты на воздушном шаре для туристов, ежедневно осуществляется от 12 до 18 воздушных путешествий.

В 2013 году в Луксоре произошла серьезная авария воздушного шара, в результате которой погибли 19 азиатских туристов. После этого организация путешествий на шарах была запрещена на несколько месяцев. В последнее время, по данным издания, туристы вновь поехали в Луксор и начали кататься на воздушных шарах.

Российские туристы не покупают организованные туры в Египет с ноября 2015 года из-за закрытия прямого авиасообщения после катастрофы самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. В четверг Ростуризм заявил о снятии ограничений для туроператоров на продажу туров в Египет через Каир. Теперь туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.