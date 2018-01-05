Высадка с воздушного судна затянулась, поляк выбрался на крыло самолета вместе с ручной кладью и сидел там, пока бортпроводники не убедили его вернуться в салон, сообщает со ссылкой на «».

Пассажир новогоднего рейса ирландской авиакомпании из Лондона в Малагу (Испания), гражданин Польши, покинул самолет в аэропорту назначения из-за аварийного люка.

Один из пассажиров этого рейса рассказал, что мужчина был астматиком, во время полета он несколько раз пользовался ингалятором.

В пресс-службе заявили, что мужчина арестован испанскими властями, которые и рассмотрят случай, поскольку были нарушены нормы безопасности этой страны.

Видео инцидента.

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