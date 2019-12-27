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Дочка Світлани Лободи розповіла правду про свою маму
27.12.2019 20:08
Світлана Лобода стала новим гостем шоу «Сьогодні ввечері» з Максимом Галкіним. І разом зі співачкою на програму прийшла її 8-річна дочка. І в ефірі Євангелина розповіла, що дуже хвилюється за маму.

«Я дуже переживаю за маму, коли у неї великі концерти. Коли мені було 4 чи 5 років, я хвилювалася навіть на маленьких концертах. А зараз я не переживаю, бо бачу, як вона гарно співає. І я розумію, що суперзірка завжди впорається... І іноді я говорю мамі: «Мамо, відміни концерти і вклади мене спати», - поділилася Єва.

І Лобода відповіла:

«До рочку я була завжди з Євочкою разом. Ми грали, я завжди вкладала її спати».

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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)


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