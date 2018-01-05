Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на следующей неделе допросят по делу о попытке захвата Октябрьского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

По полученным данным, допрос пройдет в Печерском районном управлении Национальной полиции Киева 9 или 10 января.

"Следователем было сообщено, что допрос Михаила Саакашвили будет перенесен на 9-10 января", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net,в пятницу, 5 января, в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы . Соответствующее решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе - он признал Саакашвили виновным по делу Сандро Гиргвлиани. Политику предъявлено обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями".

Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, которое требует дополнительной защиты.

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