Владимир Путин таки добился своего, и депортация экс-президента Грузии в Тбилиси становится все ближе и ближе. Грузинский суд приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы заочно, а министерство юстиции обратилось к Украине с просьбой обеспечить «срочную экстрадицию преступника».

«Путин, Порошенко и Иванишвили синхронно действуют против меня, но борьбу против коррупции в Украине этим не остановить», – заявил Михо, который недавно выразил горячее желание возглавить украинское правительство вместо Гройсмана. Бред, конечно, полный, но эксперты-психоаналитики радуются. Богатейший материал для исследования девиантных состояний.

В палаточном городке, разбитом под Радой сторонниками теперь уже осужденного грузинского президента, объявлена полная боевая готовность. Из палаток вынесли все пустые бутылки и оцепили периметр. Подвезли свежую колючую проволоку, из которой местные умельцы мастерят заграждения в виде спирали Бруно. Не знаю, что это такое, но один житель Тернополя очень уверенно рассказывал: «Оце, б...я, спыраль Бруно як у першу свитову». Сомневаться в его словах нет ни малейших оснований. Спираль так спираль.

Легендарные боевики Семена Семенченко чистят бронежилеты и надевают наколенники. Ожидается штурм палаточного городка, а также захват Михо с последующей депортацией с мешком на голове в Тбилиси. Сам Семенченко, опухший больше обычного от новогодних салатов, настроен решительно. Планируется отбить Саакашвили вместе с самолетом. Главное – избегать ранений в незащищенные бронежилетом места. То есть в ж...пу.

Все дальнейшие варианты развития ситуации предусматривают веселую рождественскую эскалацию конфликта. Это в России проходят «Рождественские встречи с Аллой Пугачевой», а у нас Европа! «Рождественские погромы с Михо Саакашвили». Иначе нельзя. Михо является самым высокооплачиваемым политическим клоуном Игоря Валерьевича Коломойского. Столько денег вбухал в это долгоиграющее шоу. Все заточено на Михо. Он настоящий буйный руководитель «восставших», лучший вариант между имеющихся на украинском рынке. Другие не тянут.

Коломойский очень прозрачно намекнул всем заинтересованным сторонам перед НГ, что у него кое-что есть на всех и радоваться аресту его активов Лондонским арбитражным судом не стоит. В качестве первого шага Игорь Валерьевич увеличил сумму своего иска против Украины в том же суде Туманного Альбиона до 5,5 миллиарда долларов. Хочет компенсации за рейдерский захват Порошенко его родной «Укрнафты». Так-то это государственная компания, но Коломойский уже не первое десятилетие считает ее своей. Имплантация Саакашвили в беззащитное политическое тело нации была хорошо продуманной операцией. Никто не хотел называть Петра Алексеевича барыгой в открытую. Был свободен целый сегмент электорального поля – антипрезидентский. Михо вписался туда просто великолепно. С 17 октября под Радой стоит «михомайдан». Посчитайте расходы на содержание активистов, волонтеров и просто дол...ебов. Плюс оплата труппы самого Саакашвили: адвокатов, телохранителей, пиар-экспертов. Нельзя допустить, чтобы такой дорогой актив элементарно депортировали в Грузию, где толку от него практически никакого. Ну символ, ну сидит. Дальше-то что?

Попытки Саакашвили договориться с Порошенко предсказуемо провалились. Имеется в виду письмо Михо «верховному главнокомандующему», которое Петр Алексеевич слил в Интернет. Президент же понимает, что договариваться надо с Беней, а это занятие бесполезное. Им вдвоем нет место в одной нации. Пусть даже шумерской, как считает известная «спалахуйка» («зажигалка») евромайдана Руслана.

Поэтому должна начаться рождественская движуха. Вариантов несколько.

Первый: Саакашвили временно эвакуируется в Нидерланды, к жене. Согласие на предоставление политического убежища в этой стране он уже получил. Миссия Михо по разрушению «власти барыг» остается невыполненной. Придется опять обеспечивать его прорыв в Украину, когда ситуация дозреет, снова разбивать палаточный майдан, а это большие затраты.

Второй: Михо пытаются судить в Киеве, благо ГПУ в лице веселого алкоголика Луценко выдвинула против него серьезные обвинения. Он и агент ФСБ, и организатор антиконституционного заговора, и зачинщик захвата Октябрьского дворца культуры, где «дети слушали американский джаз». В таком случае дело пойдет гораздо веселее: содержание под домашним арестом в центре Киева, проповеди с крыши, надпись на асфальте «Михо, выходи бухать!». Учтите, что в феврале традиционно начинаются разнообразные беспорядки в столице, посвященные очередной годовщине майдана. Толпы в камуфляже занимаются привычными делами: громят офисы российского «Сбербанка», бьют стекла в офисе Рината Ахметова, ищут штаб-квартиру Виктора Медведчука для последующего сжигания. Не хватает только грузинских активистов, добивающихся освобождения своего лидера, который сидит под домашним арестом.

Третий: Коломойский идет ва-банк. Опять начинается рутинный переворот с захватом зданий в центре Киева. Если повезет, то что-нибудь сожгут. Беглый олигарх Александр Онищенко сливает записи своих бесед с Порошенко в Интернет. Шумерская нация слушает до боли знакомый голос, который на русском языке с помощью мата распределяет крупные денежные ресурсы. Богатейший материал для развитых антикоррупционных органов, контролируемых «нашими американскими друзьями». И сам Коломойский что-то обязательно подкинет. Нечто очень душевное и невыносимо пошлое.

Все это вероятно. Как и то, что ничего вообще не будет в ближайший месяц: ни депортации, ни переворота. Но зато останется бодрящее ожидание. Еще раз повторюсь: когда человек последовательно бьет молотком по взрывателю, делает это правильно, с расстановкой, он обязательно добьется поставленной цели. Иначе и быть не может.

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