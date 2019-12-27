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Названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ
27.12.2019 20:13
Украинский рынок понесет потери из-за новых санкций РФ.

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Из-за введения новых экономических санкций РФ, Украина не сможет получить на рынке больше 31 миллионов долларов, и не досчитается 1,3% нынешнего экспорта в Российскую Федерацию. 

Помимо прочего, правительство России запретило местным производителям экспортировать в Украину бумажную продукцию для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину. Данные потери составят больше 21 миллионов долларов.

Больше только от санкций потеряет украинский рынок промышленных медицинских товаров - 16 миллионов долларов.

Рынок котлов центрального отопления потеряет 8,7 миллионов долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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