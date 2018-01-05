Природный газ в США подорожал в 60 раз, в Британии цены упали до минимума за 2 месяца

Спотовые цены на природный газ в США взлетели в 60 раз по сравнению со средним показателем за последние месяцы из-за ухудшения погодных условий и снежной бури на северо-востоке страны. В Сингапуре сжиженный природный газ подорожал до самого высокого уровня за три года.

Вместе с тем в Великобритании стоимость газа опустилась до минимума за два месяца на фоне самой мягкой зимы за три года и увеличения поставок из Бельгии и Нидерландов, пишет Financial Times. Однако из-за предстоящего похолодания эксперты ожидают возобновления роста цен.

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По данным Consolidated Edison, спотовая цена газа в Нью-Йорке достигла рекордных $175 за 1 млн британских термальных единиц (BTU). В других центрах торговли газом в США спотовые цены также превышают $100 за 1 млн BTU. При этом средняя котировка фьючерсов на природный газ с поставкой в следующем месяце на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) этой зимой равнялась $2,93 за 1 млн BTU, сообщает агентство Bloomberg.

"Нынешний поток холода подверг рынок таким же испытаниям, как и полярный циклон 2014 года. Сообщают об ограничении перекачки по трубопроводам и других лимитах", - заявил директор департамента торговли природным газом в Consolidated Edison Джон Боррузо.

Из-за снежной бури на северо-востоке США погибли уже не меньше пяти человек. Более 70 тыс. жилых домов остались без энергоснабжения, тысячи авиарейсов отменены или задержаны, школы и госучреждения работают в ограниченном режиме.

Цены на электроэнергию подскочили на 126% в четверг, до $273,23 за МВт.ч - максимума за почти четыре года.

В Сингапуре спотовая цена СПГ поднялась в пятницу на 0,5%, до $10,834 за 1 млн BTU, максимума с ноября 2014 года, свидетельствуют данные Сингапурской биржи.