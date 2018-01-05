В Республике Польша регистрируют увеличение количества браков поляков с украинками. Об этом сообщает Польское радио, передает

Издание отмечает, что исходя из данных статистического бюро в Люблине, в течение последних нескольких лет количество смешанных польско-украинских пар удвоилось. В 2016 году поляки заключили с иностранками 4662 брака, в 2017 с украинками - 782 брака.

Профессор Влодзимеж Пйонтковский из Факультета социологии говорит, что такое явление знакомо социологам, и когда-то поляки связывали свою судьбу с немцами, итальянцами и греками.

"Обратите внимание, что чаще только - и это интересно как с социологической, так и культурологической точки зрения - жена родом из бедных стран, а мужчина - из более богатых. Зато тенденция, когда мужчины-поляки женятся на немках или итальянках - это маргинес", - добавил профессор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польская Республика приняла у себя несколько десятков украинских беженцев.

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