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Зеленский прокомментировал выплату долга Газпромом Нафтогазу
27.12.2019 20:30
Зеленский выразил весть в связи с тем, что Газпром выплатил долг в 2,9 миллиарда долларов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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