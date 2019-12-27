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Зеленский прокомментировал выплату долга Газпромом Нафтогазу
27.12.2019 20:30
Зеленский выразил весть в связи с тем, что Газпром выплатил долг в 2,9 миллиарда долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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