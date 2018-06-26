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Москалькова не просила о посещении Вышинского - пресс-секретарь прокуратуры Крыма
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26.06.2018 16:23
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Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик отметила, что
руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский находится в
Херсонском СИЗО. При этом, источник агентства "Интерфакс-Украина"
пояснил, что так как журналист является гражданином Украины, вопрос
посещения его российским омбудсменом Татяной Москальковой может
обсуждаться только в случае лишения его украинского гражданства.
Российский консул не смог попасть к Вышинскому Фото: Кирилл
Вышинский / Facebook Она добавила, что Вышинский продолжает
находиться в Херсонском СИЗО и об этапировании его в Лукьяновское
СИЗО в Киев речь не идет.При этом, источник агентства
пояснил, что так как Вышинский является гражданином Украины, вопрос
посещения его российским омбудсменом некорректен и может
обсуждаться только в случае лишения его украинского гражданства.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За
время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним
украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась
попасть в колонию к укранскому режиссеру Олегу Сенцову, но ее не
пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к Вышинскому, но посещение заключенных
опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой
вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.Сегодня Москалькова
прибыла в Украину с намерениями посетить дезертира
Максима Одинцова. При этом Денисова заявила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока ее не допустят к украинским политзаключенным в
России.Российский омбудсмен таки попыталась попасть к Одинцову, но
ее не пустили. Кроме того, она сообщила, что российского консула не
пустили к Вышинскому.
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