Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик отметила, что руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский находится в Херсонском СИЗО. При этом, источник агентства "Интерфакс-Украина" пояснил, что так как журналист является гражданином Украины, вопрос посещения его российским омбудсменом Татяной Москальковой может обсуждаться только в случае лишения его украинского гражданства. Российский консул не смог попасть к Вышинскому Фото: Кирилл Вышинский / Facebook Она добавила, что Вышинский продолжает находиться в Херсонском СИЗО и об этапировании его в Лукьяновское СИЗО в Киев речь не идет.При этом, источник агентства пояснил, что так как Вышинский является гражданином Украины, вопрос посещения его российским омбудсменом некорректен и может обсуждаться только в случае лишения его украинского гражданства.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к укранскому режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.Сегодня Москалькова прибыла в Украину с намерениями посетить дезертира Максима Одинцова. При этом Денисова заявила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока ее не допустят к украинским политзаключенным в России.Российский омбудсмен таки попыталась попасть к Одинцову, но ее не пустили. Кроме того, она сообщила, что российского консула не пустили к Вышинскому. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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