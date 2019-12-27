Погода, Новости, загрузка...
Гончарук заявил о создании Фонда социальной помощи пострадавшим от насилия
27.12.2019 20:49
В Украине появится Фонд социальной помощи пострадавшим от насилия Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 