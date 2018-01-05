Для производства фальсифицированного сливочного масла производители обычно используют пальмовое масло, которое является самым дешевым аналогом молочного сырья.

В ходе мониторинга качества пищевых продуктов в киевских школах и детсадах Госпотребслужба обнаружила поддельное сливочное масло. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, информирует svodka.net.

«Во время проверки в детском саду № 166 (ул. П. Тычины, 28-А) после отбора и испытания образцов выявлено несоответствие сливочного масла требованиям ДСТУ по содержанию массовой доли жира (норма — 72,7%, в образцах — 72, 1% и 72,4%). В то время как содержание немолочных жиров вообще не допускается, массовая доля таких жиров в сливочном масле составила 62% от общей доли жира. Речь идет о масле сладкосливочном крестьянском «Попельнянское» 72,7% жира, производитель — ООО «Андрушевский маслосырзавод», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Киевской государственной городской администрации Алексей Резников заявил, что указанный поставщик обеспечивает этим маслом все учебные заведения Киева, расположенные в Днепровском и Дарницком районах.

Материалы по факту поставки некачественного масла в детские сады уже переданы в правоохранительные органы.

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Отметим, что для производства фальсифицированного сливочного масла производители обычно используют пальмовое масло, которое является самым дешевым аналогом молочного сырья. В натуральном виде оно не вредит здоровью человека, но после переработки может нести угрозу для организма.

Как правило, фальсификат производят небольшие частные предприятия. Специалисты советуют обходить стороной малоизвестные и новые марки сливочного масла. Тем более, если на упаковке нет контактных данных компании-производителя.

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