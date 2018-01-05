Атака террористов на российскую базу Хмеймим ставит перед экспертным сообществом много вопросов. Один из них - какие минометы применил враг.

По мнению специалистов, самым вероятным кандидатом является 82-мм автоматический миномет 2Б9М "Василек". Это оружие легко может уместиться в каком-нибудь закрытом автофургоне, трейлере, тракторном прицепе. Его масса - только лишь чуть более 630 кг.

"Василек" обладает одним преимуществом по сравнению с большинством других образцов минометного вооружения. У него очень высокая скорострельность – до 120 выстрелов минуту. Заряжается он кассетами по четыре выстрела и бьет очередями. Максимальная дальность стрельбы - более 4200 м.

Вес мин может достигать от 3,1 до 4,6 кг. Один взорвавшийся боеприпас может распадаться на 600 осколков массой 1 гр. Радиус сплошного поражения, в зависимости от типа мины, колеблется от 6 до 18 м.

Следует отметить, что мины калибра 82-мм практически невозможно перехватить имеющимися у российской армии средствами.

За рубежом работы в этом направлении проводились более успешно. Так, в странах НАТО разрабатывались специальные артиллерийские и лазерные комплексы. Американцы смогли защитить свои объекты в районе Багдада от минометных обстрелов.

Сирийская армия не имела на вооружении "Васильки". Террористам они поступали через территорию Турции, бандформированиям, которые поддерживались Саудовской Аравией и действовали в районе Латакии. Однако впоследствии 2Б9М стали попадаться даже у боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Также военные эксперты отмечают, что пора бы оборудовать авиабазу укрытиями для авиатехники. Истребители, бомбардировщики и штурмовики, выстроенные в одну линию, очень уязвимы от таких вот террористических ударов.

Лев Романов

Фото: imp-navigator.livejournal.com

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