В частности, Разумков подписал закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента. Документ вводит наказание за голосование вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен). Аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Спикер подписал закон о легализации добычи янтаря. Согласно документу, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превосходить 10 га.

Кроме того, сегодня Разумков подписал и передал на подпись президенту закон о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Также он подписал Избирательный кодекс с предложениями Владимира Зеленского.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира