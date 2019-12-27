|ЗМІ: Бред Пітт і Дженніфер Еністон відновили стосунки
|27.12.2019 21:04
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Нещодавно Дженніфер Еністон влаштувала вечірку з нагоди Різдва, на якій зібрала своїх зіркових друзів: Тома Хенкса, Риту Вілсон, Кейт Хадсон і багатьох інших. Серед запрошених був і Бред!
«Вони домовилися не ворушити минуле, а дивитися тільки вперед. Джен попросила Пітта не намагатися аналізувати їх шлюб і шукати причину, чому він вирішив піти до Джолі. На її думку, це деструктивний підхід, який зараз їм нічим не допоможе. Вони між собою домовилися, що пробачать один одного», - повідомив інсайдер US Weekly.
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