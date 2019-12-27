Джерела, близькі до актора, стверджують, що після розриву з Анджеліною Джолі (пара була разом з 2005 по 2016 рік) Бред Пітт відновив стосунки зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Нагадаємо, вони були в шлюбі з 2000, але через п'ять років актриса розірвала відносини.







Нещодавно Дженніфер Еністон влаштувала вечірку з нагоди Різдва, на якій зібрала своїх зіркових друзів: Тома Хенкса, Риту Вілсон, Кейт Хадсон і багатьох інших. Серед запрошених був і Бред!



«Вони домовилися не ворушити минуле, а дивитися тільки вперед. Джен попросила Пітта не намагатися аналізувати їх шлюб і шукати причину, чому він вирішив піти до Джолі. На її думку, це деструктивний підхід, який зараз їм нічим не допоможе. Вони між собою домовилися, що пробачать один одного», - повідомив інсайдер US Weekly.

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