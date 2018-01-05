Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена нардеп Ирина Луценко получили от старшего сына Александра дар стоимостью 170 тысяч гривен. Соответствующие имущественные изменения указаны в декларации Генпрокурора в Едином государственном реестре деклараций, передает

В частности, указано, что Александр Луценко сделал родителям дар в неденежной форме стоимостью 170 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8 млн 797 тыс. 630 грн доходов от отчуждения недвижимого имущества.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира