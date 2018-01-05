Крупнейшая телекоммуникационная компания мира AT&T готова начать переход на стандарт 5G. Мобильная сеть с высокой скоростью передачи больших объемов данных заработает в конце этого года сразу в 12 городах Соединенных Штатов.

Это заявление было сделано вскоре после окончательного утверждения международного стандарта 5G New Radio, которое позволило изготовителям аппаратного обеспечения, чипов и устройств начать производство устройств, совместимых с новыми требованиями, информирует svodka.net.

До недавнего времени AT&T не афишировала свои планы на 5G. Некоторые сторонние наблюдатели были разочарованы, когда компания присвоила ряду технологий LTE название «5G Evolution» и предлагала их в 23 регионах. Также она провела несколько ограниченных испытаний 5G для малого бизнеса, жилых районов и образовательных учреждений, но только сейчас раскрыла свое видение повсеместного распространения 5G, от мобильных сетей и ТВ до автомобилей и VR.

«5G изменит то, как мы живем, работаем и развлекаемся, — говорит президент AT&T по технологиям Мелисса Арнольди. — Благодаря более высокой скорости и сверхнизкому времени ожидания 5G даст возможность воспользоваться технологиями виртуальной реальности, беспилотных автомобилей, видео в разрешении 4К и многим другим».

Вчера Samsung подтвердила, что Verizon собирается во второй половине 2018 запустить 5G в Сакраменто, штат Калифорния. Южнокорейская компания предоставит первым пользователям домашние роутеры и мобильные модемы. Масштабные испытания в Джорджии, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Техасе и Вашингтоне (округ Колумбия) указывают на другие вероятные регионы появления стандарта 5G в США, сообщает Venture Beat.

Читайте: Новая технология позволит передавать данные на скорости 20 Гбит/с

Сводка.нет - Новости Украины и Мира