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Зеленский подписал указ об увольнении Грицака с военной службы
27.12.2019 21:26
Зеленский уволил Василия Грицака с военной службы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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