Леди Гага поделилась фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике. Леди Гага: С новым годом. Счастья. Здоровья. Любви Фото: ladygaga / Instagram Снимок певица обнародовала в Twitter."С новым годом. Счастья. Здоровья. Любви. И простоты прекрасной, незабываемой естественности жизни", –- написала она. Happy New Year. To happiness. Health. Love. And to the simplicity of beautiful unforgettable nature, life. pic.twitter.com/dpdN1eXeeS — Lady Gaga (@ladygaga) 3 января 2018 г. Леди Гага – обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.Недавно пластинка Joanne стала четвертым платиновым альбомом Леди Гаги.1 млн экземпляров альбома раскупили за год. Релиз состоялся 21 октября 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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