|Леди Гага показала фигуру в купальнике
|05.01.2018 14:29
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Happy New Year. To happiness. Health. Love. And to the simplicity of beautiful unforgettable nature, life. pic.twitter.com/dpdN1eXeeS— Lady Gaga (@ladygaga) 3 января 2018 г.
Леди Гага – обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.Недавно пластинка Joanne стала четвертым платиновым альбомом Леди Гаги.1 млн экземпляров альбома раскупили за год. Релиз состоялся 21 октября 2016 года.
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