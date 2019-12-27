Ученые заявили, что фрукты снижают уровень артериального давления - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Ученые заявили, что фрукты снижают уровень артериального давления
27.12.2019 21:44
Фрукты снижают уровень артериального давления
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
давления
артериального
уровень
снижают
фрукты
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->