Простые советы, которые помогут избежать ДТП

Александр Долгих

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Сегодня не про контраварийное вождение, заносы и все остальное. Сегодня про обычную каждодневную езду.

1. Дистанция

Главнейшее правило зимней езды — безопасная дистанция. Но какую дистанцию считать безопасной? В еле ползущей пробке довольно расстояния в один корпус автомобиля. Но на скорости 60 км/ч такой дистанции будет недостаточно. Правила не дают четкой цифры в метрах, следовательно в каждой ситуации её нужно определять самостоятельно.

Обычно совет звучит так: расстояние до впередиидущего автомобиля машина должна преодолевать за две секунды. Но это летним днем. В непогоду лучше увеличивать время до трех секунд. В снегопад до 4 секунд, в снегопад ночью до 5 секунд, а на дороге из сплошного укатанного слоя снега до 6 секунд.

На скорости 60 км/ч автомобиль преодолевает за одну секунду примерно 16,5 метров. То есть зимой в темное время суток безопасной дистанцией до впередиидущего автомобиля можно считать 80−90 метров.

2. Смотри вперед машины

Понятно, что в городской толчее с учетом загруженности автомобильных дорог это почти невыполнимо, следовательно, если безопасную дистанцию соблюдать нет возможности, нужно стараться смотреть не на стоп-огни впереди идущего автомобиля, а вперед него. Если стекла нетонированные — можно ехать прямо за ним. Если машина впереди тонированная, нужно сместиться на полкорпуса влево или вправо от него в пределах своей полосы, чтобы заранее видеть, что происходит на дороге.

3. Тормози заранее

Особо аккуратным нужно быть при выезде из Москвы. В столице дороги кстати обрабатываются противогололедными реагентами и почти всегда свободны ото льда, а вот в Подмосковье и других городах на дорогах часто бывает лед. Особенно перед пешеходными переходами, перекрестками, светофорами, лежачими полицейскими, на мостах, эстакадах, около переездов. Там нужно быть отдельно внимательным и тормозить заранее, потому как снег там укатывается до состояния льда, а лед образуется быстрее, потому что скорости и интенсивность движения на этих участках меньше.

Ещё один совет — периодически нажимайте на тормоз, чтобы проверить сцепление в дорогой. Если при небольшом нажатии на педаль тормоза машина тормозит — хорошо, а если машина не тормозит или начинает работать ABS — значит, под колесами лед и нужно увеличивать дистанцию до впередиидущего автомобиля, останавливаться очень плавно и сильно заранее.

4. Счищай снег полностью

В снегопады можно увидеть настоящие сугробы на колесах. Многие думают, что ничего страшного в этом нет, мол, ветром снег постепенно сдует. Как показывает жизнь, иногда снег сдувается лишь частично, а остальной сугроб приобретает аэродинамическую форму. При этом вы едете, в салоне тепло, крыша автомобиля нагревается, нижний слой снега тает, образуется водяная пленка, которая при любом резком ускорении или торможении может опрокинуть весь сугроб либо на сзади идущий автомобиль, либо вам на капот и лобовое стекло. Кроме крыши и капота нужно обязательно очищать от снега фары и задние фонари, чтобы водители позади не угадывали ваши маневры.

Задние боковые окна тоже желательно держать чистыми, потому как в городах есть много участков, где при выезде с второстепенной дороги, нужно оборачиваться, так как зеркала не отражают только происходящего и оставляют большие слепые зоны.

5. Парковка

Парковаться лучше задним ходом. Во-первых, выезжать будет проще (лучше видна проезжая часть), во-вторых, дорожный просвет под задним бампером почти всегда выше, чем под передним, и нет риска оцарапать его. Но даже если вы уверены, что бордюр низкий, все равно лучше, чтобы был большой запас по высоте, так как за время стоянки может выпасть снег и ударить сильный холод, и бампер примерзнет к сугробу.

Может быть и обратная ситуация, когда ты паркуешь машину в сугробе, снег под колесами тает, и машина буквально садится на дно.

6. Думай головой

Ну и самый дорогой совет — думай головой. Зимой не стоит куда-то спешить. Ремонт и здоровье в случае даже небольшой аварии будут стоить дороже. Вот вам интересный факт — в Америке после обязательной установки на машины ABS и ESP аварий на дорогах не стало меньше, как предполагалось. То есть, чем больше люди чувствуют себя в безопасности и надеются на вспомогательные системы, тем меньше они проявляют осторожность и внимательность, тем сильнее притупляется их бдительность.

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