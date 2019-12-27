85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, осужденного на 12 лет за госизмену, вывезли из СИЗО в Харькове и доставили в Бахмут Донецкой области для участия в обмене. Об этом заявляет адвокат Дмитрий Тихоненков.

По словам адвоката, Мехти Логунов отказывается обращаться к президенту за прошением о помиловании, но согласен на обмен.

"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте", - отметил Дмитрий Тихоненков.

Логунов был задержан 17 августа 2017 года по обвинению в государственной измене. По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, мужчина собирал секретные сведения об оборонных заказах Украины для российских спецслужб. Прокуратура доказала, что это были секретные сведения, принадлежащие научным учреждениям и содержащие государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства – России.

12 октября 2017 года Киевский суд г. Харькова на время следствия продлил меру пресечения пребывания под стражей для Мехти Логунова. А уже 30 июля 2018 года Орджоникидзевский райсуд приговорил 83-летнего харьковчанина к 12 годам заключения по обвинению в государственной измене.

По словам адвоката обвиняемого Максима Шаповалова, сторона защиты не согласна с приговором. Из 15 свидетелей прокуратуры только один указал на Мехти. Защитник Логунова не исключает, что он может быть провокатором от СБУ.

11 апреля 2019 года Харьковский апелляционный суд должен был рассмотреть дело обвиняемого в государственной измене 84-летнего харьковчанина Мехти Логунова, который находится в тюрьме почти 2 года. Но заседание не состоялось, поскольку не было подготовлено помещение суда. Принято решение перенести заседание на сентябрь 2019 года. Сторона защиты часто заявляла, что дело Логунова умышленно затягивается.

Мехти Логунов, которого при президенте Петре Порошенко приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, с 18 декабря объявил голодовку.

Об этом заявил локальный депутат Андрей Лесик на видео в Facebook.

"Администрация СИЗО не реагирует и не признает данный факт", - заявил Лесик.

В августе 2019 года Логунов публично заявил о пытках в тюрьме. В своем открытом обращении к международным правозащитным организациям Логунов просит обратить внимание на пытки и истязания, которым подвергаются заключенные со стороны правоохранительных органов в Украине.

В открытом письме-обращении , которое он передал из харьковского СИЗО, дед Миша благодарит всех за поддержку и обличает власти Украины в создании в стране системе произвола и беззакония, требуя наказания виновных.

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