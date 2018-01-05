Ляшко купил дом стоимостью 552 грн за кв. м

Дом общей площадью 544 кв. м в Обуховском районе Киевской области приобрел народный депутат, руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко приобрел.

Согласно изменениям в имущественном положении, которые политик внес в декларацию в Едином государственном реестре деклараций, О.Ляшко 20 декабря 2017 получил право собственности на соответствующий объект, оценочная стоимость которого – 300,288 тыс. грн.

Продал дом политику Валентин Савицкий.

Вместе с тем в декларации за 2016 год О.Ляшко указал, что с 2015 года арендует часть жилого дома общей площадью 357,1 кв.м у Савицкого Артема Валентиновича в Козине Обуховского района.

Согласно открытым источникам, В.Савицкий был народным депутатом в Верховной Раде ІV-го созыва, имеет двух сыновей – Валентина и Артема.