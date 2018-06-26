Во вторник, 26 июня, в Международный день поддержки жертв пыток в Киеве установили пятиметровую надувную скульптуру в виде черных щупальцев на Михайловской площади. Об этом сообщает пресс-служба Центра информации по правам человека.

Организаторы пояснили, что щупальца символизируют убыток, испытываемый жертвами пыток и обществом в целом. Скульптура имеет пять метров в высоту и шесть метров в диаметре.

Во время открытия скульптуры председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик рассказала, что большая часть украинского общества осуждает пытки, однако часть сотрудников правоохранительных органов оправдывает их. Такую информацию она сообщила со ссылкой на общенациональный опрос.

"Среди населения Украины преобладает мнение о недопустимости пыток. Так, 3/4 украинцев высказались против применения пыток. Впрочем, вызывает беспокойство тот факт, что почти каждый десятый опрошенный полицейский оправдывает их применение", - пояснила Печончик.

Также правозащитники отметили, что по всей территории Украины системно применяют пытки, несмотря на то, что миф об их "эффективности" давно опровергнут.

"За 2017 около 2500 человек обратились за медицинской помощью из-за травмы, причиненные работниками полиции. Треть нанесенных побоев - в голову. При этом большинство работников полиции, вина которых доказана судом, были освобождены от реального наказания. Важно понять - если мы приемлем пытки, то должны быть готовы, что сегодня или завтра мы или наши близкие могут стать их жертвами", - добавил исполнительный директор Экспертного центра по правам человека Юрий Белоусов.

Надувные щупальца простоят на Михайловской площади до 9 июля.

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