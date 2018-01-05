В виду стеснённых обстоятельств,я на Новый Год, к праздничному столу купил российское шампанское из бюджетной линии. Эконом-класса. И не то, чтобы на полках магазинов Луганска не было Артемовского или Харьковского.

Увы, цена на них, в следствии всех контрабадных сборов при пересечении блокпостов, для моего кармана достигала неприличных размеров, пишет в ФБ , передает

Скажу сразу, решился я на этот легкомысленный шаг, не без некоторых колебаний. (Последний раз я так отчаянно ругался с собой где-то классе в пятом, перед тем как дернуть одноклассницу за косу.)

Но, решающей каплей, склонившей чашу весов в сторону скупости, был аргумент проныры-продавца, уверенно провозгласившего -"Что оно ничего себе. Люди берут".

Когда до двенадцати часов оставались считанные минуты, я начал вскрывать бутылку согласно правил этикета.

Аккуратно открутив проволочку пальцами одной руки, я другой рукой нежно удерживал пробку, чтобы она не вздумала взметнуться к потолку. А такое у меня уже бывало.

Как же я был наивен! Весь мой старый опыт здесь не пригодился.

Только тогда, за пять секунд до полночи, я понял,чего мне стоила экономия и победа над здравым смыслом.

Пробку нельзя было извлечь из российского шампанского даже после взбалтывания, даже плоскогубцами, даже постукиванием молотка по ободку. Пробка решила в горлышке умереть, но не вылезти наружу.

Если бы у меня была казацкая шашка, я бы отсек змее головку. Если бы у меня была противопехотная мина, я взорвал бы её нафиг. Если бы у меня был космодром Байконур, я запустил бы её на орбиту.

Однако, не имея ничего подобного, мне пришлось обходиться столовыми ножами.

Я, в диком озлоблении ножом обкорнал пробку со всех сторон, словно военный парикмахер черепушку новобранца на призывном пункте, но всё одно, не сумел её выдернуть.

Даже после такой изуверской экзекуции, она держалась как вкопанная в бетон колонна греческого собора. Поэтому, я был вынужден пробить её штопором. При помощи которого была сделана последняя, судорожная попытка выковырять пробку.

После чего силы покинули несчастного сомелье. И он не стал её срезать, ибо пошли секунды перед началом Нового года, а он стремился успеть накапать жидкости до последнего удара. И не сил, не времени уже не оставалось для других импровизаций. Главное, было успеть поднять игристое, чтобы вовремя заорать дурным голосом -"с новым счастьем".

Может, кто-то и скажет, что после всех пройденных мук, не стоило бы подвергать своё здоровье испытанию и пить "условно пенистое". Однако, я в этом вопросе фаталист. Кому уготован топор палача, не стоит бояться падающего метеорита.

Тем более,что на этикетке шампанского было восемь золотых медалей. Казалось бы, куда уж больше. Только у плотницкого на день победы я видел иконостас позначительней. Но, как показало время, не всё то золото, что блестит, не всё то шампанское, что разлито в Росси и не всё то голова, что Венедиктович.

Не будучи наивным младенцем, я конечно не ожидал, что вкушу божественного нектара. Увы, даже мои самые худшие опасения, сильно завышали планку напитка.

После первого же глотка, я понял, что изготовитель данного суррогата нарочно его запечатал " вусмерть". Он таким образом, по-видимому, пытался уберечь покупателя от второй ошибки, после покупки "игристого". Помешать его откушать.

Вы когда-нибудь пили мочу опоссума? Нет? Я тоже. Но, не будучи гурманом, а имея вкусы даже ниже среднего, уверен, российское шампанское было изготовлено в тайных лабороториях с оглядкой на этого зверька.

Судя по вкусу пойла, все медали, изображенные на этикетке, были присвоены изготовителю пробки. Или фальги. Или бутылки. Но не закаченной туда жидкости. Это конечно не вкус камней с неба, но очень близко.

Так начался у меня год собаки. И не только у меня, а у всех, оказавшихся в плену русского мира и вынужденных по скудности существования, покупать российское медалистое шампанское.

И эта страна смеет уничтожать продукты завезённые из Европы. Ооооо. Боже мой, да шоб они всю жизнь пили бы только своё игристое без газа и закусывали его своими же булыжниками.

С Новым годом друзья, и никогда не покупайте российского шампанского. Если, конечно, не собираетесь им травить колорадского жука на огороде. Оно, как и их спутники, рождено чтобы падать в мусорник, а не возносить к звёздам.

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