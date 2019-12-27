|Гончарук: Переговоры по газу продлятся день-два
|27.12.2019 22:05
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Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Сразу скажу, что газовую тему я сейчас не буду комментировать точно, потому что переговоры еще длятся. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он.
В то же время, в Нафтогазе сообщили, что итоговое соглашение еще не достигнуто. Переговоры продолжаются", - сообщили в компании.
Переговоры об итоговом документе начались накануне. Ожидается, что договор может быть подписан сегодня или на выходных.
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