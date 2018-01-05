Вы будете смеяться, но нас всех кому-то передали как мешок картошки, о котором упоминал Путин в контексте передачи крымчан в 1991 году Украине.

Передали в красивой обертке под хорошим потребительским брендом, называемым «удобство». Нас, как обычно это бывает с «картошкой», не спросили – хотим мы этого или нет?

Президент Путин накануне Нового года подписал антиконституционный законопроект №157752-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (О биометрической идентификации граждан).

Сразу оговорюсь, что мне доподлинно неизвестно, подписал ли на самом деле Путин этот законопроект охотно или ему кто-то угрожал, шантажировал? Может быть, в конце концов, он вообще ничего такого не подписывал и это очередной фейк, распространенный либеральными средствами массовой информации? Пойди – разберись в век цифровых технологий – это уже (еще) Матрица или просто таблетку не того цвета проглотил?

Тем более, что от этой компрадорской элиты, запихивающей наворованное в коморку к полковнику Захарченко или в портфельчик Улюкаева, ничего кроме наговоров и фейков про нашего Президента, ожидать уже не приходится.

Мы-то, россияне, в курсе, что в России есть противоборствующие силы. Одни из них стоят, во главе с Президентом, на страже Родины, а другие – предатели национальных интересов, которые вывезли все, кроме себя, из России – защищают награбленные и спрятанные от нас на Западе ценности.

Мы-то знаем, что наш Президент собирается переизбраться (не помню какой уже по счету раз) и наконец-то, собрав всю волю в кулак, не щадя живота (уже своего, а не нашего) взять реванш в схватке с иноземной нечистью, называемой «олигархат и глобализЬм». Отстоять, наконец-то, все наши ценности.

В связи с тем, что примерно у 80% россиян эти «наши ценности» состоят в основном из их биометрических данных, прикрытых незамысловатой одеждой, возникает логичный вопрос – зачем эти самые «ценности» отдавать в руки банкирам, а нас, через этот чудный гешефт – к ним в рабство?

Это Путин таким образом защищает суверенитет нашей страны? Выводя в офшоры оцифрованных россиян?

То есть, если конкретно мои отпечатки пальцев, фото лица, радужки глаз, группу крови… что там еще может быть нужно «цифровым фашистам» из «моих биологических ценностей», передать в пользование ЦБ, который как та кошка – «гуляет сам по себе», причем эти «гулики» даже Конституцией не ограничиваются, мне будет сильно удобно вообще ни о чем не думать? Или наоборот – думать, что я в полном суверенитете вместе, с не менее суверенной, Родиной?

У них-то там - на западных серверах (в «облаках»), куда их поместит ЦБ, все будет в целости и сохранности? Не то, что у нас – все растащат и все равно на Запад вывезут?

Вот что пишет о «цифровой экономике», к коей и относится законопроект №157752-7, подписанный Путиным, Четверикова Ольга Николаевна – доцент МГИМО, кафедры истории и политики стран Европы и Америки; кандидат исторических наук; автор научных статей по особенностям политических и религиозных движений:

«Заболевание» это произошло в связи с подготовкой к предвыборной президентской кампании, когда властям безотлагательно понадобилась очередная национальная идея, которая смогла бы скрыть истинное состояние общества и вместе с тем заглушить память о советском прошлом, трезвая оценка которого требовалась в связи со 100-летием революции.

И показательно, что ознаменовать это событие власти решили, представив трансгуманистическую программу неотроцкистского толка, представляющую собой перманентную, направленную на окончательный разгром традиционных опор общества и создание системы тотального электронного контроля.

Решающим же фактором продвижения цифровой экономики стала установка Всемирного банка (ВБ), который на протяжении нескольких лет ведёт в России, как и в других странах, работу по внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах деятельности.

Так что развитие цифровой экономики – это, как указано на российском сайте Всемирного банка, инициатива ВБ и «его партнёров из органов власти, российских бизнес-структур, институтов гражданского общества и научно-образовательного сообщества».

1 декабря 2016 г. в послании Федеральному собранию В.Путин указал на необходимость запуска масштабной системной программы цифровой экономики как экономики «нового технологического поколения»

http://www.vsesovetnik.ru/archives/28239

- Ну, а че такова? – спросите Вы – удобно же… Ж@па на диване – кредит в кармане. Просто позвони в «Сбербанк» и скажи сонным голосом: «Э-э-э, как Вас там, киньте мне денег в кредит на счет «моего голоса», «отпечатка», «фотки»…

Вы же уверены, правда, что денег Вам тут же кинут, пусть и под проценты, а Вы, пользуясь и далее всеми благами цифровой экономики, со счета «своего голоса» и, что немаловажно – со своего любимого дивана – тут же закажете себе какие-нибудь блага цивилизации – пиццу, например?

Вы же, скорее только, не в курсе, что банкиры пролоббировали еще один законопроект (https://rg.ru/2017/01/10/gilie-proekt-site-dok.html), который позволит избавиться от Вас, как должника, пока еще гуманным образом.

Вас не оставят без «единственного жилья», которое пойдет на погашение задолженности, а предоставят альтернативное - по нормам ГК РФ. Правда, детишки Ваши, если Вы их не обеспечите за свой счет «приемлемыми условиями» проживания, подлежат отчуждению вслед за «единственным жильем» в «альтернативные приемные семьи», финансируемые из бюджета РФ немалым количеством денег.

Вы искренне думаете, что из нормальной любящей семьи не забирают детей?

Что же, знакомьтесь с ювенальной Юстицией, пришедшей к нам от сильно осуждаемого за его либеральные ценности, Запада.

Федеральным закон № 120:

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года. - ст. 1. закреплено понятие семьи, находящейся в социально опасном положении, под которой понимается семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Основными критериями отнесения семей к этой категории являются:

- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и т.д.).

https://studwood.ru/636893/sotsiologiya/ponyatie_semi_nahodyascheysya_sotsialno_opasnom_polozhenii

Проще говоря, захотели – отобрали детей. Не важно – нищеброд Вы или «выпендриваетесь». Ваше мнение, высказанное в шутейном разговоре с другом или подругой по поводу того или иного события, может быть внимательно прослушано сотрудниками «невидимого фронта» (Сноудэн заламывает руки) и отнесено к разряду экстремистских. Все это будет сделано строго в соответствии с законом Яровой – никаких Сталинских репрессий.

Думаете, что должником именно Вы никогда не станете, потому как много и хорошо работаете, не пьете и вообще живете в Москве, куда щедро зовете всю Россию на заработки?

Э – нет, не тут-то было! Здесь для Вас тоже приготовили ловушку, о которой, однако заранее предупредили.

Самый горячий тренд последнего времени – это искусственный интеллект. Его развитие уже сейчас приводит к тому, что ряд профессий начинает отмирать. Пример – увольнение 450 юристов Сбербанка.

....изменится и сельское хозяйство, которое будет производить искусственные продукты питания

Те же идеи Греф изложил ещё ранее в своём выступлении в Ельцин-центре, в котором подчеркнул, что если раньше главным активом считали людей, то сегодня им является искусственный интеллект, который «даёт намного больше стабильности и независимости» (только Греф не уточнил, кому именно он это даёт).

следовательно профессии будущего связаны с взаимодействием человека и робота. Но искусственный интеллект неотделим от транспарентности. Заявив, что она нас сильно ограничивает, что мы не чувствуем себя свободными, когда за нами наблюдают тысячи камер и анализируется каждый наш шаг, Греф, вместе с тем заключил: «Это не хороший и не плохой мир – он просто другой. Закрываться от этого нельзя. Спрятаться в сегодняшнем мире невозможно. Нужно встраиваться в него».

А здесь он повторил слова М.Ковальчука: «Мы должны найти своё место в этой цивилизации».

Таким образом, Греф ясно описал будущее России, которое, по сути, представляет собой картину типичной оруэлловской антиутопии. Но именно это нам предлагают сегодня в качестве национальной идеи и официальной программы развития.

http://www.vsesovetnik.ru/archives/28239

Ну, и как все это понимать? Какая-то "неустановленная" группа лиц, не имеющая никакого отношения к Государственным органам власти России, будет иметь доступ к личной информации десятков миллионов людей и манипулировать их личными данными по своему усмотрению?

Если они решат кого-либо "выключить" из системы жизнеобеспечения, второе лицо как вторую банковскую карту, из кармана не достанешь.

А медицинские данные? Например, у Вас аллергия на какой-то препарат. Удалить дистанционно эти сведения из цифровой медицинской карты - и все, нет у Вас никакой аллергии... Вкололи препарат и - пациент скорее мертв, чем жив.

Не подумайте ни в коей мере, что я тут перед выборами хочу всю «малину» Путину испортить. С чего бы это? Можно подумать, что кто-то сможет изменить сложившуюся ситуацию? Даже если Путина внедрили наши разведчики в группу асоциальных олигархических структур или в какое-то тайное общество, управляющее миром, для разоблачения и уничтожения этой скверны, битву он, явно проиграл.

Похоже, те разведчики его бросили на задании без обратной связи и всяческой поддержки. А одному битву с такими титанами не выиграть.

Вон – вся Греция вместе с Ципрасом, попавшая в долговую кабалу МВФ и Всемирного Банка, выступила единым фронтом против мировых финансистов – и то ничего. Поставили им банкиры ультиматум – умереть сразу голодной смертью или еще какое-то время немного, пусть из пипетки, поесть? Покочевряжились немного и выбрали «жизнь из пипетки».

А у нас, слава Богу, никто не выходит и выходить не собирается – разве что на 9-е мая в «Бессмертном полку».

Правда, и там уже пытаются запускать вирусные программы в виде портретов Николая II (героя всех войн) вместе с портретами героев и победителей в Великой Отечественной Войне. Отвлекающий маневр «наперсточников». Чтобы, не дай Бог, объединенный праздником Победы и Красным знаменем народ, не вспомнил историю создания СССР и те идеи, которые позволили советскому народу выиграть войну с фашизмом.

Но Путин он не такой, он все помнит... Поэтому в 100 -летие Великой Октябрьской Социалистической Революции мы про эту самую революцию ничего правдивого от нашей власти так и не услышали. Если не считать слова пресс-секретаря Пескова правдивым отражением позиции нашего Президента:

«А в связи с чем это нужно праздновать?» — ответил Песков на вопрос журналистов о планах Кремля.

И то правда - в капиталистической России праздновать 100-летие социалистической революции? Ересь какая-то получается...

Самое главное опасение по вопросам празднования заключалось в том, что народ может начать скандировать какие-нибудь старые лозунги или по-простому спросить:«Где деньги, Зин? Деньги, заработанные народом СССР? Кто ими распоряжается? В чьих интересах происходят в России все эти эксперименты над народом? Кто, в конце концов, является конечным бенефициаром «электронного концлагеря», в который так усердно впихивают Россию?"

Понимаю, что шанс узнать ответы на все эти вопросы уже упущен. Надо было кричать на Новый год вместо привычной кричалки про Деда Мороза, который ни хрена не знает:

«Сноуден (Snowden), выходи!»

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